Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» затопили в порту Николаева

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. По словам главы государства, операция проводится в ответ на обращение глав ЛНР и ДНР. Путин подчеркнул, что оккупация украинских территорий не входит в планы Москвы. Целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, уточнил президент России.