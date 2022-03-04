Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» затопили в порту Николаева

Моряки затопили флагман ВМС Украины (ВМСУ) «Гетман Сагайдачный» в порту Николаева, сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при украинском правительстве.
Подтопление корабля в ведомстве объяснили необходимостью. После конфликта флагман «быстро поднимут и восстановят», уточнили в ведомстве.
«Флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" подтопили в порту Николаева», - говорится в сообщении центра.
Ведомство также опубликовало в Facebook* фотографию корабля. На снимке видно, что «Гетман Сагайдачный» частично затоплен прямо у портового причала.
Украинские СМИ сообщают, что корабль находился в порту Николаева в связи с ремонтом. Фрегат был затоплен экипажем, чтобы не допустить его попадания в руки российских военных.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. По словам главы государства, операция проводится в ответ на обращение глав ЛНР и ДНР. Путин подчеркнул, что оккупация украинских территорий не входит в планы Москвы. Целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, уточнил президент России.
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