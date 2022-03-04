Лукашевич заявил о нежелании Запада видеть преступления украинских националистов

Западные государства в упор не видят преступления, которые совершают украинские националисты. Соответствующим заявлением поделился постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Лукашевич во время эфира на телеканале «Россия-24» заявил, что западные страны угрожают санкционными пакетами, однако все еще не замечают преступления, которые происходят в данный момент на территории Украины. По словам постпреда России, их на протяжении многих лет совершали национальные батальоны и украинские Вооруженные силы. Он добавил, что это «лицемерие, доведенное до придела».
Постпред также отметил, что большинство западных государств вели и ведут себя крайне агрессивно. По словам Лукашевича, эти страны продвигают собственную логику событий, когда во всем обвиняют Россию. Он подчеркнул, что Запад полностью игнорирует причины и истоки появления украинского кризиса.