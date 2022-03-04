Сенатор Долгов обвинил Запад в подготовке Украины к полномасштабной провокации

Западные государства подготавливали Украину к большой провокации против России. Соответствующей информацией поделился зампредседателя Совфеда по экономической политике Константин Долгов.

Долгов занимал пост уполномоченного МИД России по правам человека в период с 2011 года по 2017 год. По словам сенатора, президент Украины Владимир Зеленский не зря заявлял о том, что государство нуждается в ядерном вооружении.

«Украину готовили к провокациям и готовили, судя по всему, к очень серьезной и масштабной провокации против России», — заявил Долгов во время беседы с изданием «РИА Новости».

Сенатор подчеркнул, что угрозу безопасности России на Украине усиливали в течение многих лет. По словам Долгова, эти риски перешли на качественно другой уровень. Если бы Киев стал членом Североатлантического альянса, то подлетное время ракет до ключевых центров России, которые находятся на европейской части страны, составило бы считанные минуты, отметил он.