Корнилов: Запад не даст украинской делегации договориться с Россией

Западные страны, которые так долго накачивали Украину вооружениями и пропагандой, не позволят ей быстро пойти по пути деэскалации и демилитаризации, так как они заинтересованы в том, чтобы Киев сопротивлялся «до последнего украинца».

Об этом в эфире политического ток-шоу «Кто против?» в эфире телеканала «Россия-1» заявил известный политолог и писатель Владимир Корнилов, комментируя то, как украинская делегация вела себя перед вторым раундом переговоров с РФ в Белоруссии.

Украинская делегация, напомнил Корнилов, которая и перед первой встречей в Беловежской Пуще несколько раз меняла время и место проведения переговоров, в этот раз повела себя точно также, и в итоге переговоры начались с опозданием более чем в сутки.

«То есть они каждый раз меняют места, дислокации, графики, планы, лишний раз этими действиями доказывая, что российские войска не могут, к большому сожалению, прекратить огонь на время ведения переговоров, чего, кстати сначала требовал украинский президент Владимир Зеленский», — подчеркнул эксперт.

Во время первого раунда переговоров, которые состоялись 28 февраля – на четвертые сутки российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины – Россия сразу остановила наступление своих войск. Украинская сторона, уловив взаимосвязь, тут же начала затягивать переговорный процесс, и заявлять, что Киев чуть ли не вышел победителем из этой ситуации.

Федеральное агентство новостей /

Поэтому ко второму раунду переговоров, которые были назначены на 2 марта, но в итоге прошли вечером 3 марта, российская сторона поняла, что останавливать спецоперацию нельзя, так как Украина очевидно нарочно затягивает и подготовку ко встрече, и сами переговоры.

«Им (представителям Украины) не жалко людей совершенно. Им плевать на то, что там происходит гуманитарная катастрофа в Мариуполе, в Харькове, в Киеве и так далее, им плевать на украинцев. И уж тем более на все это наплевать Западу», — уверен Корнилов.

При этом политолог напомнил, как некоторое время назад британский премьер-министр Борис Джонсон призывал Киев сражаться «до последней капли крови». А 2 марта уже британский министр обороны Бен Уоллес, по сути подтвердил, что Украина будет сражаться до последнего украинца, сопротивляться до последней капли крови. Но при этом Уоллес предупредил своих соотечественников – британских подданных – учтите, если соберетесь на Украину, вы будете приравнены к террористам, и на родине вас могут привлечь к ответственности.

«И тут же сегодня читаем британскую прессу, там все то же – украинцы будут сопротивляться до последней капли крови и гибнуть. И там же сообщается, что Великобритании придется потратить в этом году на два миллиарда фунтов стерлингов больше, чтобы заплатить России за сжиженный природный газ, — рассказал политолог. — То есть Британия будет покупать у России сжиженный газ и даже платить ей больше, пока украинцы там будут гибнуть».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Поэтому можно не сомневаться, что западные кураторы не позволят Украине хоть о чем-то договориться с Россией. Во всяком случае они будут стараться затянуть эту ситуацию до последнего. Потому что они хотят, чтобы на Украине погибло как можно больше русских людей. Запад прямо призывает к этому Киев – убивать русских, но конечно, ценой жизни украинцев, заключил Корнилов.

Напомнил, ранее президент РФ Владимир Путин, сообщая о начале спецоперации по демилитаризации Украины, подчеркнул, что Россия не стремится оккупировать соседнюю страну, а лишь хочет провести ее денацификацию, чтобы братский украинский народ мог дальше спокойно жить и развиваться.