Пожар произошел в административном корпусе Запорожской АЭС

Возгорание произошло на территории Запорожской АЭС на Украине. Горит административный корпус и один автомобиль на парковке. Соответствующей информацией поделился Telegram-канал электростанции.

Представитель пресс-центра Запорожской электростанции Андрей Туз во время видеообращения сообщил, что пожар произошел на АЭС. Некоторые украинские издания опубликовали видеозапись с камеры наблюдения, на которых можно заметить, как над объектом поднимается дым.

По словам Туза, риск распространения радиации отсутствует. Представитель пресс-центра АЭС подчеркнул, что радиационная ситуация была в норме. Реакторы Запорожской электростанции при этом отличаются высокой степенью безопасности.