Социальная сеть Reddit запретила размещать ссылки на RT и Sputnik

Американская социальная сеть Reddit запретила размещать на своих ресурсах ссылки на агентство Sputnik и телеканал RT.

Как отмечают в соцсети, многие сообщества уже ввели запреты на ссылки российских государственных СМИ и их филиалов. Сейчас аналогичное ограничение ввели универсально для всего сайта. Модераторы Reddit уверены, что введенные запреты связаны со спецоперацией на Украине.

Соцсеть Reddit считается одним из наиболее популярных сайтов в мире. В начале 2022 года она заняла 21 место по посещаемости.

Россия продолжает спецоперацию по демилитаризации на Украине. Как ранее отметил президент РФ Владимир Путин, миссия направлена на избавление от гнета и бесконечных атак Киева, которым жители Донбасса подвергались на протяжении восьми лет.