Сайты «Медузы» и BBC перестали открываться у россиян

Русскоязычные Издания «Медуза» и «Радио Свобода»1 (включены в реестр СМИ-иноагентов) не открываются в России. Об этом сообщает портал Globalcheck.

Сервис информирует, что Facebook и «Медуза» открываются только у абонентов провайдера «Ростелеком». Доступность сайтов составляет всего 17 процентов. При этом российская служба BBC, Deutsche Welle и «Радио Свобода» вообще не открываются.

«Ситуация такая: у части наших читателей в России сайт «Медузы» открывается, у части нет», — сообщило издание в своем Telegram-канале.

Аналогичная ситуация происходит с Twitter. Указанные ресурсы не открываются у большинства провайдеров.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента