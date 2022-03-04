Шольц: ФРГ не прекратит стремиться к контактам с президентами России и Украины

Любые попытки говорить с Россией по поводу спецоперации на Украине являются для Германии важными. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Политик заявил в эфире телеканала ZDF, что не перестанет говорить не только с украинским президентом Владимиром Зеленским, но и российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, нужно сделать все для завершения конфликта.

Шольц также подтвердил, что дальнейшее расширение НАТО на восток не планируется. Североатлантический альянс не собирается участвовать в событиях на Украине, сообщил глава кабмина. Гипотетическое вовлечение НАТО означало бы серьезную эскалацию, подчеркнул он.

Также Шольц заявил, что экс-главе правительства Герхарду Шредеру покинуть посты в российских компаниях. По словам канцлера ФРГ, это его совет политику.

Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. Ее целью является защита жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны украинских властей. Россия планирует провести демилитаризацию и денацификацию Украины.