Отказ Украине и Грузии в членстве в Североатлантическом альянсе был правильным решением. Соответствующим заявлением поделился канцлер Германии Олаф Шольц.

Немецкий канцлер подчеркнул, что вопрос вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс не стоял и не стоит в повестке. По словам Олафа Шольца, никакого плана размещения на украинской территории ракет блока не было.

Недавно бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что за украинский конфликт несут ответственность западные государства, Североатлантический альянс и президент США Джо Байден. По словам Трампа, страны Европы все еще при этом зависимы от российской нефти.