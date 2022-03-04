Кедми доступно объяснил, почему Запад ополчился на Россию и русских

Запад ведет против России войну на уничтожение, стремясь уничтожить ее цивилизацию и культуру. И поэтому русские перестать стараться жить по законам Запада, которые были созданы для того, чтобы их изжить.

Такое мнение в эфире вечернего политического ток-шоу на телеканале «Россия-1» высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, комментируя начавшуюся в Европе травлю и притеснение русских.

Для начала Кедми напомнил собравшимся, сколько раз Россия в лице своего руководства и дипломатов терпеливо и вежливо разговаривала с главами западных стран, раз за разом объясняя им свою миролюбивую и конструктивную позицию, но ее там все равно считают и называют врагом.

Запад не реагирует на российские объяснения, не понимает их, не потому, что там глупые люди, а потому, что там не хотят понимать и принимать российскую позицию, уверен Кедми.

Это, по словам эксперта, не значит, что Россия больше не должна пытаться говорить с Западом, должна. Но она не должна ждать, что ее там поймут, потому что не хотят понимать.

«Потому что против России ведется война на уничтожение. На уничтожение русской цивилизации, и уничтожение русской культуры. Запрет Достоевского в Италии – это не ошибка. Русские мешают своим существованием везде – в спорте, в культуре, в науке, в жизни. И поэтому на русских ополчились», — объяснил политолог.

По его словам, последний этап войны Запада против России начался не в 1990-м году, как многие думают, а в 1941-м, и с тех пор эта война продолжается.

На какое-то время в этой воне произошел «технический перерыв», по причинам, независящим от Запада. Но теперь этот перерыв закончился, на Западе больше не считают, что они что-то должны русскому народу, и поэтому война вышла на новую стадию и русских объявили вне закона.

«Ваша страна, ваша культура, ваши спортсмены, ваша история – вы вне закона в обществе, — объяснил Кедми, обращаясь к гостям эфира. — Их законы на вас не распространяются. А вы продолжаете на это смотреть, и думаете – а как мы будем соблюдать те законы, которые на нас не распространяются? И как же вы будете жить в этом беззаконии? По законам, которые нарушаются, чтобы вас удушить. Какой ваш ответ»?

Федеральное агентство новостей /

Если Запад не считает нужным распространять на русских свои законы, значит и они в ответ не должны эти законы соблюдать. Они вообще не должны соблюдать ничьих законов, кроме законов своей страны. Также, как это делают США, которые признают только американские законы, напомнил Кедми.

«Законы ваших врагов, которые хотят вас уничтожить, для вас не должны существовать. Так делайте то что вы считаете нужным для вашего выживания, самосохранения в этом мире беззакония. А не пытайтесь выжить по их законам, которые направлены на то, чтобы вас изжить. Такова ситуация сегодня. Она была и вчера, только ее затушевывали. Она была и позавчера, но вы не хотели ее видеть», — напомнил политолог.

Теперь России показали, как к ней относятся в мире.

Это показали, начав унижать в европейских школах русских детей, только за то, что они русские, и дав таким образом понять всем русским, что не собираются относиться к ним, как к представителям своей цивилизации.

«Одно хорошо в том, что происходит, это то, что эта ситуация показала вам – кто вы в этом жестоком мире. Потому что иначе вы не хотели понимать, а теперь вы понимаете», — отметил эксперт.

И теперь, даже те представители России, которые думали, что они могут стать «белыми», если они будут хорошо говорить по-французски и разбираться во французских винах, и ходить в Парижскую оперу, поняли, наконец, что к ним на Западе не будут относиться, как к равным. Их все равно будут отторгать, только потому что они русские.

Это в конце концов нужно усвоить всем жителям России, если они хотят выжить, потому что другого способа выжить у них нет.

/ Федеральное агентство новостей

Глава МИД РФ Сергей Лавров, по словам Кедми, прав, когда говорит, что время для диалога когда-нибудь наступит.

«Да, наступит время диалога, когда вы победите. Потому, что если вас победят, никакого диалога не будет. Если вы уступите хотя бы миллиметр – с вами никто говорить не будет. Любая ваша политическая уступка сегодня подогреет их, и даст им надежду на то, что вас можно сломать», — подчеркнул политолог.

При этом он напомнил, что западные страны уступают только тогда, когда у них нет сил сопротивляться. А в истории России моменты, когда Запад шел ей навстречу, были лишь несколько раз – в 1945-м, когда советские войска взяли Берлин, в 1814-м, когда русская армия вошла в Париж, и когда Суворов проходил через Швейцарию. Тогда Запад слушал Россию и говорил с ней, но во всех остальных случаях, когда Россия хотела диалога, ее не слышали.

«Россия может победить Запад только тогда, когда она лишит его надежды, что когда-нибудь он сможет ее победить. Только это залог того, что Россия останется. А пока у Запада есть надежда и вера, что ее можно победить, залога нет», — считает Кедми.

И при этом России даже нет смысла пытаться убедить Запад в несправедливости, безнравственности и в том, что он поступает нехорошо. Русские должны понять, что, обращаясь к Западу, они говорят с бандитами с большой дороги, которые всегда грабили весь мир, которые совершали чудовищные зверства всю свою историю, и продолжают это делать сейчас – в XXI веке. Поэтому нет смысла пытаться взывать к их совести.

Федеральное агентство новостей /

«Вы говорите с пиратами, с бандитами с большой дороги, с насильниками, с ворами, с жуликами, со спекулянтами, у которых нет ничего святого, никаких законов. А вы им объясняете, что это неэтично, это некультурно, а это не вяжется с тем, что мы считаем вашей европейской культурой. А они на вас смотрят как на идиотов, но полезных идиотов, которых можно использовать», — объяснил Кедми.

Вот и получается, что у русских сейчас не осталось другого выхода – они должны перестать относиться к представителям Запада, как к культурным людям, у которых есть законы и нравственные принципы.

Запад ведет против русских войну с 1941-го года. Это нужно всегда помнить, так же, как и то, где зародился фашизм.

«Фашизм в какой стране зародился как идеология? – во Франции. Родина фашизма – это Франция! Не важно, что было дальше и какие формы он принимал потом, но родина его – Франция. Это французская культура. Так что же вы удивляетесь, что французский президент Эммануэль Макрон сейчас не понимает, что ему говорят, и обвиняет российского президента Владимира Путина во лжи»? – подчеркнул эксперт.

kremlin.ru / Администрация президента России

В заключение своего выступления Яков Кедми поднял тему западной пропаганды, и напомнил, что в свое время в Германии нацистская пропаганда всего за пять лет смогла убедить немецкий народ, что они находятся под угрозой уничтожения.

Нацисты смогли убедить немцев – самый образованный и культурный народ Европы – что у них есть страшный враг, который хочет их уничтожить, и если они не уничтожат его первыми, то Германия погибнет.

Речь шла о евреях, напомнил израильский политолог.

«И все немцы в это верили. И даже в 1945-м году, когда уже советские войска входили в Германию, немцы все еще в это верили и объясняли, что они всего лишь защищались от евреев, которые хотят их уничтожить. Они в это верили, сжигая еврейских детей в лагерях. Они в это верили – это говорит о том, какова сила промывания мозгов и пропаганды», — подчеркнул Кедми.

Поэтому, продолжил он, никто в России не должен удивляться тому, что за 35 лет промывания мозгов на Украине, Западу удалось добиться своей цели.

politnavigator.net /

И теперь, когда Запад уже понял, что он Украину проиграл с военной точки зрения, он все равно продолжает эту работу, закладывая в головы украинцев идею борьбы, которую они продолжат уже после того, как нынешние власти сойдут со сцены. Именно на этой почве Запад рассчитывает потом продолжить то, что сейчас он проиграл на полях сражений, и в этом он рассчитывает победить.

Поэтому Россия сейчас ведет борьбу за свое выживание, а российские солдаты, проводя на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации, продолжают ту же самую войну, которую вели еще их прадеды. И это ваш последний и решительный бой – если вы его проиграете, больше возможностей не будет, подчеркнул Яков Кедми.