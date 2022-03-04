Вашингтон ввел санкции в отношении трех предприятий Роскосмоса

Вашингтон дополнил санкционные перечни еще тремя предприятиями Роскосмоса. Соответствующей информацией поделился гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Рогозин в личном Telegram-канале сообщил, что попавшие под санкции три предприятия Роскосмоса создают твердотопливные и жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты. По словам гендиректора госкорпорации, теперь их товары не смогут получить визы для посещения США. Рогозин подчеркнул, что это странное решение, поскольку они пользуются «безвизовым режимом и всегда готовы посетить страну-агрессора».

Западные страны начали вводить санкции против России и ее граждан после начала специальной военной операции на территории Украины. По словам президента России Владимира Путина, миссия нацелена на демилитаризацию и денацификацию соседней страны.