Петербуржцы выносят последние товары из закрывающихся магазинов IKEA

Жители Санкт-Петербурга образовали огромные очереди, в которых стояли на протяжении часов, чтобы приобрести мебель из закрывающихся магазинов IKEA.

Шведский магазин мебели IKEA заявил об обстановке работы на территории России до 31 мая. Уже 4 марта сеть в стране перестанет принимать граждан. Перед закрытием люди отправились в магазины, чтобы приобрести мебель, покупку которой откладывали ранее.

На проспекте Просвещения люди образовали толкучку уже на остановке, откуда к магазину на Парнасе едет бесплатный автобус. Также горожане долго стояли у входа в сам магазин IKEA. Покупателей впускали группами. Внутри, в основной очереди, жители Северной столицы тратили часы, чтобы дождаться, когда их обслужат. Однако многие, увидев огромное скопление, просто разворачивались и уходили. Об этом сообщают «Невские Новости».