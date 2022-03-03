США не увидели возможности исключения России из состава СБ ООН

Американские власти не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза ООН. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представитель администрации США на регулярном брифинге для журналистов прокомментировала призывы руководства Украины. Псаки отметила, что в Вашингтоне не видят такой возможности.

«Мы сосредоточены на том, чтобы изолировать Россию и призвать ее к ответу», — добавила Псаки.

Россия начала военную операцию на Украине ранним утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что она направлена на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.