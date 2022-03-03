Считавшийся погибшим на Украине командир СОБРа Огий оказался жив

Командир кузбасского СОБРа Константин Огий, которого ранее объявили погибшим в ходе спецоперации на Украине, оказался жив.

Российский военный попал в огневую засаду. В результате подрыва автомобиля несколько человек скончались, однако подполковнику и его пяти подчиненным удалось дать отпор и спастись в лесу. Сообщается, что они вышли из окружения благодаря помощи местного жителя. В данный момент командир СОБРа уже находится в расположении российских войск, передает телеканал «360».

Спецоперация на Украине стартовала неделю назад. Ее основная задача заключается в демилитаризации и денацификации соседней страны. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что миссия вынужденная. Глава государства перед началом операции предлагал украинским военным сложить оружие и разойтись по домам.