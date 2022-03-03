Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Искусство быть искусственным. Почему КХЛ пора отказаться от имперских амбиций по захвату Европы

Общество
Искусство быть искусственным. Почему КХЛ пора отказаться от имперских амбиций по захвату Европы

Периодически российский хоккей вместе со всей страной впадает в фазу уныния и забвения. То развал Советского Союза заставит 200 первых «ласточек» выпорхнуть из колыбели коммунистического строя и отправиться за океан за твердой валютой, то тяжелое ельцинское время подтолкнет второй десант российских хоккеистов рассредоточиться по Европе.

А уж когда думали, что после голодной, но золотоносной для россиян Олимпиады-1992 хуже не будет, из-за конфликтов элит и жилищных споров развалился главный имиджевый актив советской пропаганды – хоккейный ЦСКА. Пожалуй, именно разделение «армейского» коллектива стало первым звоночком к капиталистическим переменам в российском хоккее.

ЦСКА разделился на «обычный» (как порошок из рекламы) клуб ЦСКА и необычный – совместный проект прославленного тренера Виктора Тихонова и американца Говарда Болдуина, который получил название «Русские Пингвины». Особенной изюминкой была прямая аффилированность с клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз», правда, дивидендов от такого партнерства вышло примерно ноль.

Пшик за пшиком

С «Пингвинами» все было ой как красиво – вплоть до стриптиз-шоу на домашних матчах в ЛДС ЦСКА на Ленинградском проспекте. Однако не было ключевого – звездных игроков и спортивных результатов. Болдуину игрушка в капитализм по-русски очень быстро надоела, а Тихонов вместе со своей бравой командой вчерашних юниоров на время погрузился в пучину второй лиги, сменив название на непримечательное ХК «ЦСКА». Пшик.

Искусство быть искусственным. Почему КХЛ пора отказаться от имперских амбиций по захвату Европы
 / Ягудаев Владимир

Таким же пшиком, но чуть более затяжным, представилась и Межнациональная хоккейная лига – самый внятный аналог будущей КХЛ. Разделенные после развала СССР команды из Латвии, Казахстана и Белоруссии всеми силами пытались ухватиться за шанс играть на равных с олигархами того времени – московским «Динамо» и «Ладой» из Тольятти. Получилось лишь до 1996 года, да и то с переменным успехом.

Многочисленные спонсоры вроде производителей сигарет West и жевательной резинки Stimorol, ворвавшиеся на вмиг похорошевший спортивный рынок, рекламировались рьяно и ярко, однако денег клубам это приносило немного.

Экс-наставник омского «Авангарда» Леонид Киселев в интервью рассказывал, как во второй половине 1990-х процветали натуральные обмены между клубами: «Лада» приманивала хоккеистов новенькими авто прямо с конвейера автозавода, а сибиряки были вынуждены менять сгущенку и ликероводочную продукцию группы компаний ОША на те самые модные «девятки», с которыми потом и рассчитывались с игроками.

Результаты сборной, кроме «серебра» на Олимпийских играх в Нагано, тоже оставались блеклой тенью успехов советской сборной.

«Я придумал КХЛ»

Переходный период правления президента ФХР Александра Стеблина запомнился лишь барскими замашками последнего – 11 место на домашнем чемпионате мира-2000 в Петербурге, постоянные конфликты федерации с игроками из НХЛ, сомнительные контракты с титульными спонсорами из Украины (здравствуй, водочка «Союз-Виктан» на березовых бруньках) и юридическая возня за право проведения чемпионата России (несколько сезонов Суперлиги прошли под эгидой Профессиональной хоккейной лиги, которую Стеблин и возглавил).

Стеблин – мужчина, безусловно, компанейский и где-то даже конъюнктурный: несмотря на все свои особенности до поры-до времени всех устраивал. И даже сумел влюбить в хоккей президента Путина. Именно ему в качестве главы ФХР удалось перепрофилировать внимание первого лица государства с «ледовласых» тенниса и волейбола на хоккей.

Искусство быть искусственным. Почему КХЛ пора отказаться от имперских амбиций по захвату Европы
ИА «Политика Сегодня»  / Ягудаев Владимир

Александру Стеблину (несмотря на путинское «Я придумал КХЛ») и принадлежала идея возродить хорошо забытое старое – создать лигу, которая бы объединяла лучшие клубы Старого Света и навязывала бы хотя бы мнимую конкуренцию заокеанской НХЛ.

Однако слишком фривольное ведение переговоров с зарубежными партнерами и радушие любителя «разлить помаленьку» стоили Александру Яковлевичу не то что должности – отлучения от хоккея.

Окно в Европу

Тут-то и вышла на авансцену старая идея создания Континентальной хоккейной лиги. «Газпром» и «СМП-Банк» дали денег. Много денег. На дворе шел судьбоносный 2008 год. Внимание к проекту было столь велико, что даже первое лицо государства лично поучаствовал в выборе подходящей кандидатуры на должность главы лиги – им стал харизматичный и где-то даже озорной топ-менеджер сырьевого гиганта с модной для тех времен фамилией Медведев.

Шоу-открытие обставили в лучшем виде: заокеанское разделение команд по дивизионам, разговоры о возрождении великой «Красной машины» и лучшей европейской лиге в течение пяти лет. Нашли денег даже на вечно голодный «Химик» из Воскресенска, правда просуществует в лиге он недолго.

Особенной изюминкой стало возрождение брендов из счастливого советского детства: минское «Динамо» выдернули из чемпионата Белоруссии, а «Динамо» из Риги попросту воссоздали. Причем на деньги российской нефтегазовой компании Itera. Добавили к этому «Барыс» из Казахстана, и вроде бы получилось интересно.

Поначалу выглядело все красочно. Рижане с искрящимся тренером Юлиусом Шуплером преподнесли по ходу сезона сразу несколько сюрпризов. Перед началом второго сезона латыши даже сыграли в выставочном матче с клубом НХЛ «Аризона Койотс» (а СКА из Петербурга даже обыграл «Каролину Харрикейнс»). И всем болельщикам казалось, что вот сейчас, что вот оно, что чудо случилось – хоккей стал реально национальным видом спорта.

Искусство быть искусственным. Почему КХЛ пора отказаться от имперских амбиций по захвату Европы
Prt Scr khl.ru  / 

А потом как-то все быстро приелось. Буквально за год с небольшим. Ну, Рига. Ну, Минск. Ну, Астана. Ну и что. Да и про выставочные матчи с НХЛ как-то позабылось.

Понемногу начнут «умирать» российские клубы. Не сразу, но все же – первым слетел «Химик», затем та же участь постигнет ХК МВД, «Атлант» из Мытищ, новокузнецкий «Металлург» и тольяттинскую «Ладу».

Тут-то и полились невыполнимые обещания со стороны руководства лиги о межгалактической славе КХЛ в самом ближайшем будущем – из уст Александра Медведева с каждой неделей вылетали все новые и новые страны, где мечтают воочию увидеть матчи КХЛ.

Предварительные договоренности были и со шведским «АИК», и с новосозданной литовской «Ветрой» и даже с «Будивельником» из Киева, однако во всех этих проектах фигурировали сплошь российские инвесторы. Но не случилось ничего, кроме попрадского «Льва», хотя этот эксперимент вряд ли можно назвать успешным.

Европейские инвесторы не постучались в двери КХЛ и через год, и даже через два. То и дело менеджмент КХЛ обещал «удивить» новичком, но в российском спорте глагол «удивлять» как правило ходит рука об руку с приятелем «огорчать». Бумажные гранды из Лондона, Парижа, Стокгольма, Цюриха, Берлина и даже клуб из ОАЭ так и остались в виш-листе Медведева, правда позитивные изменения в сезоне 2012/2013 все же произошли.

Искусство быть искусственным. Почему КХЛ пора отказаться от имперских амбиций по захвату Европы
ИА «Политика Сегодня»  / Ягудаев Владимир

Попытки создать что-то внятное и настойчивое чувство ностальгии довели солидных мужчин в элегантных костюмах до воспоминаний о зарубе с неуступчивыми чехословаками.

Правда, вместо пражской «Спарты» или «Дуклы» из Тренчина пришли совсем иные клубы. И если «Слован» из Братиславы тянул на реакцию вроде «оу, вау, фаворит», то пражский «Лев» изначально выглядел «белым карликом» - хоть и стал финалистом Кубка Гагарина в сезоне 2013/2014, тут же покинул лигу из-за финансовых проблем.

К вам едет Ротенберг

Александру Медведеву то ли не простили поражение в четвертьфинале Сочи-2014 (1:3) от финнов, то ли кого-то не устроила его манера говорить, но не договариваться, но так или иначе в 2014 году в кабинете Владимира Путина он оставил пост президента Континентальной лиги и передал полномочия Дмитрию Чернышенко – главному не только по тарелочкам на Олимпиаде, но и по тарелочкам в холдинге «Газпром-Медиа».

Для Чернышенко президентство в КХЛ обернулось креслом вице-премьера к 2020 году, но в хоккее опытный менеджер разбирался не очень. Этим и воспользовался прыткий Роман Ротенберг, который с присущим ему усердием принялся захватывать власть не только в вверенном ему петербургском СКА, но и в Федерации хоккея России.

Планов у прилежного сына хорошего отца было предостаточно. Именно с подачи семьи Ротенбергов был буквально выкуплен финский гранд – «Йокерит» из Хельсинки, который безусловно добавил лиге шарма. Одна только сауна-ложа на «Хартвалл Арене» чего стоила.

Искусство быть искусственным. Почему КХЛ пора отказаться от имперских амбиций по захвату Европы
 / Ягудаев Владимир

Под барабанный марш и патриотические речи Ротенберг-младший, сам того не заметив, дорос из многообещающего юного менеджера до должности «главы штаба» сборной России и устроил в отечественном хоккее настоящую газовую войну кланов – «газпромовский» СКА и ЦСКА Игоря Сечина пылесосом подчищали составы ведущих клубов лиги, оставляя за собою выжженную землю. Но эта глава в российском хоккее тянет на целую сказку о потерянном времени. Или цсказку.

Постолимпийская депрессия

К началу сезона 2018/2019, после триумфа на Олимпиаде в Южной Корее, у КХЛ в принципе пропала имперская цель догнать и перегнать НХЛ. Лига стагнировала в своем развитии настолько, что число россиян, уехавших в Северную Америку, впервые с 1999 года превысило 150 человек. Так что нынешний уход «Йокерита» и рижского «Динамо» в связи с событиями на Украине в целом никак не скажется на конкурентоспособности внутреннего чемпионата.

В этом уверен и заслуженный тренер РФ Владимир Плющев.

«Иностранные клубы тянули нашу лигу вниз – это касается и Риги, и, например, "Медвешчака" со "Слованом". Попытки стать копией НХЛ, может, еще воспринимались на заре создания КХЛ, когда лига в общем-то пыталась набрать ход, но в нынешней ситуации они просто смешны. При этом, финансируя европейцев, мы перестали кормить и развивать традиционные хоккейные центры, воспитывавшие нам молодежь. Вот и сейчас нам рассказывают об Эмиратах, Израиле и других курьезных "медвешчаках". Забудьте!».

Выход? Выход всегда имеется. Стратегические перемены назрели давно, и именно такой период в жизни страны позволяет рассчитывать на изменения. Плющев уверен, что нынешнему руководству лиги стоит отказаться от идеи «колонизации» европейского хоккея и дать шанс отечественным молодым игрокам расти в новых реалиях.

«На мой взгляд, нужно расставаться с идеей континентальности и всерьез браться за внутренний хоккей. У нас много городов, которые способны стать центрами национального хоккейного роста. Скажем Новокузнецк, где молодые еще лет пять-десять назад росли как на конвейере. Или Ханты-Мансийск, который после ухода из КХЛ перестроился и в плане воспитания молодежи обогнал даже Новокузнецк. Или Тольятти, где все только и говорят, что о хоккее», - рассказал тренер в разговоре с Russia-Hockey.ru.

Санкционный период, а вместе с ним и окончание казавшейся бесконечной гонки нефтегазовых клубов-олигархов, позволят вернуть КХЛ с небес на землю. Глядишь, и подзабытый соревновательный дух когда-нибудь проснется.

#владимир путин #финляндия #сборная россии #кхл #александр медведев
Фильм Солнцепек