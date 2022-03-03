Искусство быть искусственным. Почему КХЛ пора отказаться от имперских амбиций по захвату Европы

Периодически российский хоккей вместе со всей страной впадает в фазу уныния и забвения. То развал Советского Союза заставит 200 первых «ласточек» выпорхнуть из колыбели коммунистического строя и отправиться за океан за твердой валютой, то тяжелое ельцинское время подтолкнет второй десант российских хоккеистов рассредоточиться по Европе.

А уж когда думали, что после голодной, но золотоносной для россиян Олимпиады-1992 хуже не будет, из-за конфликтов элит и жилищных споров развалился главный имиджевый актив советской пропаганды – хоккейный ЦСКА. Пожалуй, именно разделение «армейского» коллектива стало первым звоночком к капиталистическим переменам в российском хоккее.

ЦСКА разделился на «обычный» (как порошок из рекламы) клуб ЦСКА и необычный – совместный проект прославленного тренера Виктора Тихонова и американца Говарда Болдуина, который получил название «Русские Пингвины». Особенной изюминкой была прямая аффилированность с клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз», правда, дивидендов от такого партнерства вышло примерно ноль.

Пшик за пшиком

С «Пингвинами» все было ой как красиво – вплоть до стриптиз-шоу на домашних матчах в ЛДС ЦСКА на Ленинградском проспекте. Однако не было ключевого – звездных игроков и спортивных результатов. Болдуину игрушка в капитализм по-русски очень быстро надоела, а Тихонов вместе со своей бравой командой вчерашних юниоров на время погрузился в пучину второй лиги, сменив название на непримечательное ХК «ЦСКА». Пшик.

/ Ягудаев Владимир

Таким же пшиком, но чуть более затяжным, представилась и Межнациональная хоккейная лига – самый внятный аналог будущей КХЛ. Разделенные после развала СССР команды из Латвии, Казахстана и Белоруссии всеми силами пытались ухватиться за шанс играть на равных с олигархами того времени – московским «Динамо» и «Ладой» из Тольятти. Получилось лишь до 1996 года, да и то с переменным успехом.

Многочисленные спонсоры вроде производителей сигарет West и жевательной резинки Stimorol, ворвавшиеся на вмиг похорошевший спортивный рынок, рекламировались рьяно и ярко, однако денег клубам это приносило немного.

Экс-наставник омского «Авангарда» Леонид Киселев в интервью рассказывал, как во второй половине 1990-х процветали натуральные обмены между клубами: «Лада» приманивала хоккеистов новенькими авто прямо с конвейера автозавода, а сибиряки были вынуждены менять сгущенку и ликероводочную продукцию группы компаний ОША на те самые модные «девятки», с которыми потом и рассчитывались с игроками.

Результаты сборной, кроме «серебра» на Олимпийских играх в Нагано, тоже оставались блеклой тенью успехов советской сборной.

«Я придумал КХЛ»

Переходный период правления президента ФХР Александра Стеблина запомнился лишь барскими замашками последнего – 11 место на домашнем чемпионате мира-2000 в Петербурге, постоянные конфликты федерации с игроками из НХЛ, сомнительные контракты с титульными спонсорами из Украины (здравствуй, водочка «Союз-Виктан» на березовых бруньках) и юридическая возня за право проведения чемпионата России (несколько сезонов Суперлиги прошли под эгидой Профессиональной хоккейной лиги, которую Стеблин и возглавил).

Стеблин – мужчина, безусловно, компанейский и где-то даже конъюнктурный: несмотря на все свои особенности до поры-до времени всех устраивал. И даже сумел влюбить в хоккей президента Путина. Именно ему в качестве главы ФХР удалось перепрофилировать внимание первого лица государства с «ледовласых» тенниса и волейбола на хоккей.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Александру Стеблину (несмотря на путинское «Я придумал КХЛ») и принадлежала идея возродить хорошо забытое старое – создать лигу, которая бы объединяла лучшие клубы Старого Света и навязывала бы хотя бы мнимую конкуренцию заокеанской НХЛ.

Однако слишком фривольное ведение переговоров с зарубежными партнерами и радушие любителя «разлить помаленьку» стоили Александру Яковлевичу не то что должности – отлучения от хоккея.

Окно в Европу

Тут-то и вышла на авансцену старая идея создания Континентальной хоккейной лиги. «Газпром» и «СМП-Банк» дали денег. Много денег. На дворе шел судьбоносный 2008 год. Внимание к проекту было столь велико, что даже первое лицо государства лично поучаствовал в выборе подходящей кандидатуры на должность главы лиги – им стал харизматичный и где-то даже озорной топ-менеджер сырьевого гиганта с модной для тех времен фамилией Медведев.

Шоу-открытие обставили в лучшем виде: заокеанское разделение команд по дивизионам, разговоры о возрождении великой «Красной машины» и лучшей европейской лиге в течение пяти лет. Нашли денег даже на вечно голодный «Химик» из Воскресенска, правда просуществует в лиге он недолго.

Особенной изюминкой стало возрождение брендов из счастливого советского детства: минское «Динамо» выдернули из чемпионата Белоруссии, а «Динамо» из Риги попросту воссоздали. Причем на деньги российской нефтегазовой компании Itera. Добавили к этому «Барыс» из Казахстана, и вроде бы получилось интересно.

Поначалу выглядело все красочно. Рижане с искрящимся тренером Юлиусом Шуплером преподнесли по ходу сезона сразу несколько сюрпризов. Перед началом второго сезона латыши даже сыграли в выставочном матче с клубом НХЛ «Аризона Койотс» (а СКА из Петербурга даже обыграл «Каролину Харрикейнс»). И всем болельщикам казалось, что вот сейчас, что вот оно, что чудо случилось – хоккей стал реально национальным видом спорта.

Prt Scr khl.ru /

А потом как-то все быстро приелось. Буквально за год с небольшим. Ну, Рига. Ну, Минск. Ну, Астана. Ну и что. Да и про выставочные матчи с НХЛ как-то позабылось.

Понемногу начнут «умирать» российские клубы. Не сразу, но все же – первым слетел «Химик», затем та же участь постигнет ХК МВД, «Атлант» из Мытищ, новокузнецкий «Металлург» и тольяттинскую «Ладу».

Тут-то и полились невыполнимые обещания со стороны руководства лиги о межгалактической славе КХЛ в самом ближайшем будущем – из уст Александра Медведева с каждой неделей вылетали все новые и новые страны, где мечтают воочию увидеть матчи КХЛ.

Предварительные договоренности были и со шведским «АИК», и с новосозданной литовской «Ветрой» и даже с «Будивельником» из Киева, однако во всех этих проектах фигурировали сплошь российские инвесторы. Но не случилось ничего, кроме попрадского «Льва», хотя этот эксперимент вряд ли можно назвать успешным.

Европейские инвесторы не постучались в двери КХЛ и через год, и даже через два. То и дело менеджмент КХЛ обещал «удивить» новичком, но в российском спорте глагол «удивлять» как правило ходит рука об руку с приятелем «огорчать». Бумажные гранды из Лондона, Парижа, Стокгольма, Цюриха, Берлина и даже клуб из ОАЭ так и остались в виш-листе Медведева, правда позитивные изменения в сезоне 2012/2013 все же произошли.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Попытки создать что-то внятное и настойчивое чувство ностальгии довели солидных мужчин в элегантных костюмах до воспоминаний о зарубе с неуступчивыми чехословаками.

Правда, вместо пражской «Спарты» или «Дуклы» из Тренчина пришли совсем иные клубы. И если «Слован» из Братиславы тянул на реакцию вроде «оу, вау, фаворит», то пражский «Лев» изначально выглядел «белым карликом» - хоть и стал финалистом Кубка Гагарина в сезоне 2013/2014, тут же покинул лигу из-за финансовых проблем.

К вам едет Ротенберг

Александру Медведеву то ли не простили поражение в четвертьфинале Сочи-2014 (1:3) от финнов, то ли кого-то не устроила его манера говорить, но не договариваться, но так или иначе в 2014 году в кабинете Владимира Путина он оставил пост президента Континентальной лиги и передал полномочия Дмитрию Чернышенко – главному не только по тарелочкам на Олимпиаде, но и по тарелочкам в холдинге «Газпром-Медиа».

Для Чернышенко президентство в КХЛ обернулось креслом вице-премьера к 2020 году, но в хоккее опытный менеджер разбирался не очень. Этим и воспользовался прыткий Роман Ротенберг, который с присущим ему усердием принялся захватывать власть не только в вверенном ему петербургском СКА, но и в Федерации хоккея России.

Планов у прилежного сына хорошего отца было предостаточно. Именно с подачи семьи Ротенбергов был буквально выкуплен финский гранд – «Йокерит» из Хельсинки, который безусловно добавил лиге шарма. Одна только сауна-ложа на «Хартвалл Арене» чего стоила.

/ Ягудаев Владимир

Под барабанный марш и патриотические речи Ротенберг-младший, сам того не заметив, дорос из многообещающего юного менеджера до должности «главы штаба» сборной России и устроил в отечественном хоккее настоящую газовую войну кланов – «газпромовский» СКА и ЦСКА Игоря Сечина пылесосом подчищали составы ведущих клубов лиги, оставляя за собою выжженную землю. Но эта глава в российском хоккее тянет на целую сказку о потерянном времени. Или цсказку.

Постолимпийская депрессия

К началу сезона 2018/2019, после триумфа на Олимпиаде в Южной Корее, у КХЛ в принципе пропала имперская цель догнать и перегнать НХЛ. Лига стагнировала в своем развитии настолько, что число россиян, уехавших в Северную Америку, впервые с 1999 года превысило 150 человек. Так что нынешний уход «Йокерита» и рижского «Динамо» в связи с событиями на Украине в целом никак не скажется на конкурентоспособности внутреннего чемпионата.

В этом уверен и заслуженный тренер РФ Владимир Плющев.

«Иностранные клубы тянули нашу лигу вниз – это касается и Риги, и, например, "Медвешчака" со "Слованом". Попытки стать копией НХЛ, может, еще воспринимались на заре создания КХЛ, когда лига в общем-то пыталась набрать ход, но в нынешней ситуации они просто смешны. При этом, финансируя европейцев, мы перестали кормить и развивать традиционные хоккейные центры, воспитывавшие нам молодежь. Вот и сейчас нам рассказывают об Эмиратах, Израиле и других курьезных "медвешчаках". Забудьте!».

Выход? Выход всегда имеется. Стратегические перемены назрели давно, и именно такой период в жизни страны позволяет рассчитывать на изменения. Плющев уверен, что нынешнему руководству лиги стоит отказаться от идеи «колонизации» европейского хоккея и дать шанс отечественным молодым игрокам расти в новых реалиях.

«На мой взгляд, нужно расставаться с идеей континентальности и всерьез браться за внутренний хоккей. У нас много городов, которые способны стать центрами национального хоккейного роста. Скажем Новокузнецк, где молодые еще лет пять-десять назад росли как на конвейере. Или Ханты-Мансийск, который после ухода из КХЛ перестроился и в плане воспитания молодежи обогнал даже Новокузнецк. Или Тольятти, где все только и говорят, что о хоккее», - рассказал тренер в разговоре с Russia-Hockey.ru.

Санкционный период, а вместе с ним и окончание казавшейся бесконечной гонки нефтегазовых клубов-олигархов, позволят вернуть КХЛ с небес на землю. Глядишь, и подзабытый соревновательный дух когда-нибудь проснется.