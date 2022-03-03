Россия за неделю выполнила освобождение ДНР в рамках административных границ на 53%

Президент России Владимир Путин семь дней назад заявил о старте специальной военной операции на Украине. За неделю удалось выполнить освобождение территории Донецкой Народной Республики в рамках административных границ на 53%.

Основные действия на территории Донецкой Народной Республики в данный момент разворачиваются в Мариуполе. Этот город пока занимают украинские вооруженные силы, зарубежные наемники и неонацистский полк «Азов». Однако силам ДНР удалось окружить Мариуполь с восточного направления. При этом российские силы заблокировали отход формирований Украины с запада и севера, передает ФАН.

Спецоперация на Украине, по словам президента России, нацелена на денацификацию и демилитаризацию соседней страны. Путин подчеркнул, что миссия вынужденная, а за кровопролитие ответственность несет правящий киевский режим.