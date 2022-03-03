Третий раунд диалога Москвы и Киева снова состоится в Белоруссии

Третий раунд диалога между Россией и Украиной в очередной раз состоится на территории Белоруссии. Соответствующим заявлением поделился глава киевской делегации Михаил Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что третий раунд переговоров пройдет в начале следующей недели. Во время второго раунда делегациям удалось подробно обсудить гуманитарные, военные вопросы, а также вопросы будущего политического урегулирования.

Киев и Москва также договорились об организации гуманитарных коридоров для выхода граждан. Обсуждался временный режим прекращения огня.

Специальная военная операция на территории Украины стартовала ровно неделю назад. Президент России Владимир Путин заявил, что миссия направлена на демилитаризацию и денацификацию соседней страны.