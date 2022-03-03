LEN отстранила российских и белорусских пловцов от европейских соревнований

Бюро Европейской лиги плавания (LEN) отстранило российских и белорусских атлетов от участия в своих соревнованиях, сообщает пресс-служба организации.

Уточняется, что в среду, 2 марта, в ходе заседания было принято решение не приглашать российских и белорусских пловцов и официальных лиц на мероприятия на фоне ситуации, сложившейся вокруг Украины. В пресс-службе LEN подчеркнули, что такое решение соответствует рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

«LEN обязуется продолжать свою работу с Международной федерацией плавания (FINA) для реализации наших совместных позиций и надежды на лучшее будущее», — говорится в заявлении.

Напомним, президент России Владимир Путин на прошлой неделе объявил о старте специальной операции из-за ухудшившейся ситуацией в Донбассе. Лидер РФ подчеркнул, что главная цель операции — защита мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые в течение восьми лет страдали от действий украинских нацистов.