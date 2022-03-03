Студенты в Курске начали сбор гумпомощи для жителей ЛДНР

Студенты Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) в Курске собрали гуманитарную помощь для жителей ЛНР и ДНР.

Молодые люди принесли более сотни коробок и пакетов с предметами первой необходимости — одеждой, обувью, канцелярскими принадлежностями и так далее. Сбор гумпомощи проходил на базе Аварийно-спасательной службы Курской области. Пункт приема работает по адресу: ул. 50 лет Октября, д.177.

ИА Политика Сегодня / пресс-служба ЮЗГУ

Сообщается, что в ближайшее время все собранные вещи будут переданы в пункты временного размещения граждан.

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