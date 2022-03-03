Советник офиса Зеленского Подоляк анонсировал третий раунд переговоров с Россией

Киев и Москва проведут третий раунд переговоров по ситуации на Украине. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

По словам дипломата, РФ и Украина договорились продолжить переговоры, третий раунд должны провести в максимально короткие сроки.

«Украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала, и продолжит диалог в третьем раунде переговоров», — рассказал он журналистам по результатам встречи.

Москва считает, что украинская сторона специально оттягивает момент начала переговоров, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Второй раунд консультаций между украинской и российской сторонами должен был начаться еще 2 марта.