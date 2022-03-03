Депутат Рады Кива призвал Киев одуматься и вступить в переговоры с Россией

Запад добился своей цели на Украине с помощью президента этой страны Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

По его словам, российская армия стремительно развивает успех своей специальной операции на территории Украины. В дальнейшем ситуация будет только деградировать, если руководство страны не предпримет экстренных шагов по заключению соглашения с Москвой. Однако Зеленский продолжает держаться за власть, но цена этих жалких попыток слишком высока. Людям нужно открыть на это глаза.

«Бесконечно врать и скрывать очевидные вещи у них не получиться. Зеленский со своим окружением - преступники, который ради своего прибывания у власти рассчитывается жизнями украинского народа, попросту уничтожая его!» — написал политик в собственном Telegram-канале.

Вместе с тем Кива добавил, что Запад добился целей, которые были поставлены. Определяющую роль в этом вопросе сыграл именно президент Владимир Зеленский, резюмировал он.

Напомним, что Россия пыталась дипломатическими путями добиться от США и НАТО гарантий безопасности. Однако ни по одному пункту Запад не продемонстрировал готовности идти на компромисс. Кремль предупреждал, что в случае полного отказа будет дан военно-технический ответ.