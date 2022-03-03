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Депутат Госдумы Черняк предложил Зеленскому список слов для изучения

Политика
Депутат Госдумы Черняк предложил Зеленскому список слов для изучения

Президент Украины Владимир Зеленский должен выучить три слова: «преступник», «суд», тюрьма». Такой совет украинскому лидеру дал депутат Государственной Думы от крымского региона Алексей Черняк.

Украинский лидер Владимир Зеленский посоветовал руководству России выучить такие слова, как «репарации» и «контрибуции». Президент Украины подчеркнул, что Россия возместит весь ущерб, который причинила его стране. В ответ на это Черняк составил ему свой список слов для изучения.

«Пусть ознакомится и хорошо выучит следующие слова: «преступник», «суд» и «тюрьма», - сказал политик.

Депутат ГД отметил, что Зеленский из главы государства превратился в военного преступника, который понесет наказание за свои дела в международном трибунале.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции на Украине по демилитаризации и денацификации соседнего государства. По словам российского главы Владимира Путина, Москву вынудили пойти на такой шаг ради обеспечения безопасности жителей ЛНР и ДНР.

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