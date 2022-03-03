Переехавшая в Выборг из Донбасса семья рассказала об ужасах жизни под обстрелами

Многодетная семья, эвакуированная из Донбасса в Россию, перебралась в Выборг. Однако несмотря на это, люди до сих пор с ужасом вспоминают о жизни под обстрелами.

Беженцы приехали в Ленинградскую область из Ростовской самостоятельно, добравшись на поезде. Многодетная мать Екатерина Грищенко и ее супруг вместе решили, что семья будет жить именно в Выборге, подав необходимые для этого документы в социальную службу. Жизнь в Ленобласти их вполне устраивает, особенно на контрасте с ситуацией, складывающейся в Донбассе.

«Очень тяжело вспоминать. Можно сказать, полностью геноцид. То есть украинские военные каждый день (стреляли. — Прим. ред.) — не было у нас такого дня, чтобы нас не обстреливали. Каждый день нас обстреливали, каждый день в области было разрушение — что-то разбито, кто-то убит», — поделилась Екатерина в беседе с «Невскими новостями».

По ее словам, с 2014 года ежедневно больше всего от обстрелов страдают именно окраины Донецка. Однако защитникам ДНР предписано не отвечать огнем на агрессию украинской армии, пока не поступит соответствующий указ.

Сейчас Россия проводит на Украине специальную операцию, которая позволит защитить от геноцида население Донбасса. Ее начало 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.