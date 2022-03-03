Путин почтил память погибших во время спецоперации на Украине минутой молчания

Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности России почтили минутой молчания память военнослужащих, погибших во время спецоперации по демилитаризации Украины.

Во время совещания с членами Совета безопасности Путин и все присутствующие почтили минутой молчания память погибших во время специальной операции по демилитаризации Украины. Ранее Владимир Путин похвалил героизм россиян в ходе операции, которая направлена на свержение нацистского киевского режима, который готовил планы нападения на Россию.