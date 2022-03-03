Раненные в ходе спецоперации на Украине российские военные получат по 3 млн рублей

Президент России Владимир Путин заявил, что раненные во время спецоперации военные получат от государства по 3 млн рублей.

Путин во время заседания Совета безопасности России отметил, что не только раненые бойцы получат помощь от государства. По 7 421 000 рублей получат семьи погибших во время спецоперации военных.

О начале военных действий в защиту народа Донбасса стало известно 24 февраля. Путин неоднократно заявлял, что цель ВС РФ — военные объекты на территории Украины. Жизни мирных жителей ничего не угрожает.