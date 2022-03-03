Путин заявил, что националисты на Украине прикрываются мирными жителями как живым щитом

Националисты и иностранные наемники прикрываются мирными жителями Украины как живым щитом. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с Совбезом РФ.

Российский лидер отметил, что националисты размещают военную технику во дворах жилых домов. Путин также рассказал про удерживание иностранных студентов украинскими националистами.

Президент России рассказал, что на Украине также присутствуют наемники с Ближнего Востока. В Минобороны РФ ранее сообщалось, что наемники совершают диверсии и нападают на колонны российской военной техники в ходе спецоперации.