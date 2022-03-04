Мирошник: власти Украины относятся к жителям страны, как к заложникам и живому щиту

Ситуация, которая сложилась сейчас в блокированных украинских городах, а также в тех районах, которые продолжают обстреливать вооруженные группировки украинских националистов, говорит о том, что жизни мирных украинцев оказались для русских, гораздо важнее, чем для Киева.

Такое мнение высказал помощник по дипломатии главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник, выступая в эфире политического ток-шоу Дмитрия Куликова «Кто против?» на телеканале «Россия-1».

По словам эксперта, военное положение в ЛНР и ДНР можно назвать плановым – сотрудники Народной милиции республик Донбасса, четко следуют плану, шаг за шагом освобождая и зачищая территорию.

В скором времени упорное сопротивление украинских нацбатов будет подавлено, эти группировки уже блокированы – где-то полностью, а где-то частично.

«Как минимум три котла там будет точно. И в этих котлах останутся нацбаты, и возможно останутся их заложники – по большей части это мирное население и военнослужащие ВСУ, которые не имеют отношения к нацбатам и могли бы просто сложить оружие и остаться живыми, здоровыми и вернуться в свои семьи, но им сегодня этого не дают сделать».

Помимо того, что окруженные нацбатальоны используют мирных людей, прикрываясь ими, как живым щитом, они продолжают вести огонь из РСЗО (реактивных систем залпового огня), из «Градов» по и так настрадавшимся за долгие годы населенным пунктам Донбасса – Горловке, Первомайску, Кировску и другим, нанося ущерб гражданскому населению и инфраструктуре, добавил эксперт.

Народные новости / Дмитрий Астрахань

«Из сложившейся ситуации напрашивается вывод – сегодня жизнь мирных украинцев гораздо больше нужна русским, чем официальной украинской власти. То есть официальная украинская власть относится к своему мирному населению как к заложникам, как к живому щиту, им плевать на их жизнь. Им плевать на их обеспечение, их только волнует наличие этих украинцев, которые будут выступать в качестве щита», — подчеркнул Мирошник.

Также, по его словам, гражданское население хочет вырваться из зоны боев, а также из блокированных крупных городов – Харькова, Мариуполя, Киева. Из этих городов пытается выбраться и уехать на российскую сторону масса людей. Все эти люди, готовы убегать из этого ада, в котором они оказались, перейдя в сторону России по коридорам, которые организовали российские военные, но нацбатальоны опять же не дают им этого сделать, вплоть до расстрелов тех, кто пытается.

/ Федеральное агентство новостей

В западном направлении простым украинцам тоже не убежать, так как все дороги перегорожены блокпостами, они сужаются в виде бутылочного горлышка, в котором уже скопилось огромное количество людей и машин, которых специально туда загоняют.

«У этих блокпостов стоит масса машин, из которых уже забрали мужиков, там остались женщины, остались дети, люди, которые зачастую просто не умеют управлять автомобилем, — рассказал Мирошник. — Приходит военный уполномоченный из нацгвардии, или чего-то еще – их теперь не разберешь – и всех мужчин от 18 до 60 они забирают. Это насильственная мобилизация, а потом их отводят на передний край, а сами становятся в заградотряды».

Таким образом, подчеркнул представитель ЛНР, совершается военное преступление, не имеющее срока давности. Людей, попавших под насильственную мобилизацию, направляют во вражеские вооруженные силы и заставляют сражаться и погибать за то, что противоречит убеждениям этих людей. Именно это сейчас и происходит на территориях, которые контролируют украинские нацбатальоны.

Global Look Press / Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency

А украинские власти, вместо того, чтобы заботиться о мирном населении, направляют на переговоры делегацию, которая по два дня ездит по территории Польши, получает там какие-то установки, и все никак не может доехать до белоруской границы – к месту переговоров, где ее несколько суток ждет делегация РФ, напомнил эксперт.

Таким образом ясно, что украинскую власть не интересуют судьбы брошенных ею людей, подчеркивает Мирошник.

«Они уже давно могли бы договориться о гуманитарных коридорах для эти людей, вывести из-под огня тысячи людей, договорится о поставках воды и продовольствия для этих людей, но им не все на это наплевать, — добавил представитель ЛНР в заключение. — Это все значит, что у них другие приоритеты, они оккупировали эту страну и являются для нее оккупационной властью. И чем быстрее от них будет очищена эта страна, тем быстрее народ нормально заживет».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Напомним, второй раунд российско-украинских переговоров в условиях военной спецоперации России по демилитаризации Украины после многочисленных переносов все же состоялся вечером 3 марта.

Как сообщил журналистам глава российской делегации Владимир Мединский, главным результатом второго раунда переговоров стало решение вопроса по спасению людей, находящихся в зоне боевых действий.