Путин оценил мужество российских солдат в ходе спецоперации на Украине

Российские военнослужащие проявляют мужество во время проведения спецоперации на Украине по защите Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

По словам главы российского государства, Вооруженные силы РФ проявляют себя настоящими героями.

«Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранений солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей. В ходе боев и наши военнослужащие, и ополченцы проявляют массовый героизм», — подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что Путин 3 марта проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.