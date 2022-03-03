Делегации Москвы и Киева пожали друг другу руки перед началом переговоров по Украине

Представители делегаций Москвы и Киева приступили ко второму раунду переговоров по разрешению кризиса на Украине. Перед началом рабочей встречи в Брестской области Белоруссии стороны пожали друг другу руки.

Видео с начала переговоров обнародовали журналисты белорусского издания «БелТА». К началу встречи российские политики ждали украинскую делегацию в полном составе. На кадрах видно, как киевские представители заходят в зал заседания, после чего члены делегаций Москвы и Киева с улыбками на лице жмут руки друг другу.

Прошлые переговоры делегаций состоялись 28 февраля на территории Гомельской области. В рамках встречи стороны обсудили пути урегулирования кризиса. В офисе украинского президента сообщали, что основной темой встречи было прекращение огня в стране.

Стоит отметить, что один из представителей Украины, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия явился на очередное заседание в черной кепке. Во время прошлых переговоров депутат также забыл снять головной убор.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Украина может намеренно затягивать старт второго раунда переговоров с Москвой.