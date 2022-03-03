Макрон после разговора с Путиным выразил опасения об ухудшении ситуации на Украине

Задачи спецоперации на Украине в любом случае будут выполнены. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Переговоры Путина и Макрона состоялись по телефону 3 марта. Сообщается, что их разговор продлился полтора часа. Президент России заявил, что российские войска продолжат борьбу с нацистскими формированиями на Украине, при этом защищая мирных граждан страны.

Глава РФ также призвал лидера Франции присоединиться к усилиям по безопасности эвакуации иностранных жителей с территории Украины. После разговора с Путиным Эммануэль Макрон заявил, что на Украине «худшее еще впереди». Об этом написало France-Presse.

Ранее сообщалось, что второй раунд российско-украинских переговоров стартовал 3 марта в Беловежской Пуще. Украинская делегация прибыла на территорию Белоруссии на вертолетах.