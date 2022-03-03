Глава СВР Нарышкин: Украина вела разработку ядерного оружия

Служба внешней разведки России получила данные о том, что Украина вела разработку собственного ядерного оружия. Об этом сообщил глава СВР Сергей Нарышкин.

Он также отметил, что об этом знали не только в Москве, но и в Вашингтоне.

«Об этом знали не только мы, но и американцы. При этом они не только не препятствовали реализации указанных планов, но и были -готовы, что называется, подставить украинцам плечо, очевидно, рассчитывая, что украинские ракеты с ядерными боеголовками обратятся отнюдь не на запад, а на восток», — уточнил Нарышкин.

Согласно данным Минобороны РФ, Киев сохранил технический потенциал для создания подобного вооружения. При этом возможности у Украины в создании ядерного оружия гораздо выше, чем у Ирана или Северной Кореи.