Руководитель Фонда борьбы с репрессиями (ФБР, основан российским бизнесменом Евгением Пригожиным) Мира Тэрада обратилась к президенту США Джо Байдену с требованием прекратить попытки искусственного «насаждения демократии», передает Федеральное агентство новостей.

Глава ФБР напомнила, что Соединенные Штаты неоднократно нарушали декларацию ООН о недопустимости вмешательства во внутренние дела других государств. По ее мнению, события на Украине — это результат провальной политики стран Запада и НАТО.

«Националистические отряды используют детей, женщин и стариков в качестве живого щита, на данный момент пострадали сотни мирных жителей», — указала руководитель правозащитной организации.

Мира Тэрада призвала США прекратить эскалацию боевых действий на Украине. Американским властям следует обратить внимание на внутренние проблемы, а не пытаться навязать свои взгляды другим странам, добавила она.