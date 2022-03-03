Совещание Путина с членами Совбеза. Главное

Владимир Путин 3 марта провел совещание с членами Совета Безопасности России. Он заявил, что спецоперация ВС РФ на Украине идет по плану и «в строгом соответствии с графиком», а все поставленные задачи успешно решаются.

«Русские и украинцы — один народ, я никогда от этого не откажусь», — сказал президент.

Ход военной операции

Российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои, заверил президент.

Ход боевых действий показал, что российская армия воюет именно с неонацистами, которые «издеваются над пленными и зверски их убивают». ВС РФ предоставили гуманитарные коридоры во всех зонах боевых действий, но националисты не дают уйти мирным жителям.

Кроме того, ВСУ и националистические батальоны держат в заложниках иностранцев. Более 3 тысяч граждан Индии задержали на железнодорожном вокзале в Харькове на сутки, а по китайским студентам, пытавшимся выехать из города, неонацисты открыли огонь — двое пострадали.

Prt Scr vk.com/mil / Официальная страница Минобороны РФ в социальной сети

Президент посмертно присвоил офицеру Нурмагомеду Гаджимагомедову звание Героя России за подвиг в ходе операции на Украине.

«Я русский человек. И, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, мне хочется сказать: "Я лакец, я дагестанец, я чеченец, я ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин…"», — заявил Путин.

На Украине присутствуют иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока, заметил президент РФ. Ранее в Минобороны предупредили, что все западные наемники, которые прибудут в зону боевых действий, не имеют права на статус военнопленного.

О погибших

Путин сообщил, что всем семьям погибших военных будет перечислено 7 421 000 рублей — такая сумма предусмотрена законом. Дополнительную выплату в 5 миллионов рублей получат семьи военных, погибших на Украине. Для раненых установлены выплаты в 3 миллиона рублей.

«Наш долг — поддержать семьи наших погибших и раненых боевых товарищей», — подчеркнул президент.

В случае негодности к службе раненые получат по 2 миллиона рублей, в случае инвалидности будут выплачиваться ежемесячные пособия.

Prt Scr vk.com/mil / Официальная страница Минобороны РФ в социальной сети

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с российским президентом заявил, что задачи операции ВС РФ на Украине в любом случае будут выполнены. Подробнее — в нашей статье.