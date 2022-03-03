Нарышкин заявил о попытках разрушения России странами Запада

Запад пытается разрушить Российскую Федерацию. Соответствующее мнение озвучил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Заявление Нарышкина опубликовано на официальном сайте СВР. Он подчеркнул, что страны Запада не просто пытаются обнести Рос­сию новым «железным занавесом», а разрушить государство.

«Речь идет о попытках разрушения нашего государства — его "отмены", как принято сейчас говорить в "толерантной" либерал-фашистской среде», — пояснил директор Службы внешней разведки РФ.

По словам Нарышкина, США и их союзники пустили в ход «подленькие потуги установить экономическую, информационную и гуманитарную "блокаду"». Причем Запад делает все это «под лживые лозунги о необходимости защиты суверенитета Украины и европейской безопасности».

Ранее президент РФ Владимир Путин решил начать вынужденную спецоперацию на Украине с целью защитить население Донбасса. Российский лидер подчеркнул, что Киев не оставил Москве иного выбора.