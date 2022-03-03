Bloomberg: Байден подпишет указ о внесении "российских олигархов" в черный список

Президент Соединенных Штатов Джо Байден собирается расширить санкционный список, внеся в него российских олигархов, сообщило американское издание Bloomberg.

Журналисты отметили, что ограничения коснуться не только непосредственно представителей крупного бизнеса. Под санкции также попадут члены их семей. Им будет закрыт въезд на территорию США. Возможны и другие меры.

Ранее стало известно, что власти Канады также готовятся расширить санкции в отношении России. Могут пострадать активы российских бизнесменов на территории Канады.

Стоит отметить, что подобные шаги со стороны Запада вызваны решением президента России Владимира Путина о начале спецоперации на территории Украины. В эти минуты в Белоруссии между Москвой и Киевом идут переговоры о ее прекращении.