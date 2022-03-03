Профессор Виртанен заявил, что дефицит витамина D можно определить по рациону

Дефицит витамина D опасен для организма и может привести к серьезным последствиям. Чтобы контролировать уровень этого вещества, профессор Суви Виртанен рекомендовал обратить внимание на рацион питания.

Нехватка солнечного света в зимний период не позволяет в полной мере пополнять запасы витамина D. Таким образом, зимой следует получать его через пищу или добавки. Чтобы избежать дефицита этого вещества, следует следить за рационом питания.

«Вы можете оценить уровень витамина D в вашем организме по вашему рациону. На самом деле, это довольно легко, поскольку источников витамина D в продуктах питания не так уж много», — цитирует Виртанена издание Helsingin Sanomat.

По словам специалиста, дополнительный источник витамина D можно найти в молоке, масле и другой подобной продукции. Кроме того, это вещество в больших количествах содержится в рыбе. На 100 грамм лосося приходится около восьми микрограммов витамина D.