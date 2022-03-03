Захарова указала на взвешенное отношение Китая к ситуации на Украине

Китайская сторона заняла зрелую позицию в связи с событиями на Украине, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Недавно Москва начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Ее целью является денацификация и демилитаризация Украины. Официальный представитель министерства оценила реакцию КНР на шаги РФ.

«Мы отмечаем, что Пекин со взвешенных позиций подходит и к украинской проблеме. Со стороны КНР неоднократно звучали призывы уважать принципы неделимости безопасности, подчеркивалась недопустимость обеспечения региональной безопасности за счет расширения военных блоков, подчеркивалась рациональность российских озабоченностей по этим вопросам», — подчеркнула дипломат на брифинге.

Ранее Захарова выразила надежду, что переговоры между Москвой и Киевом приведут к миру в Донбассе. Она подчеркнула: РФ рассчитывает на возвращение Украины к привычной жизни.