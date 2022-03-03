Сатановский обнаружил признак краха американского мира по итогам голосования в ООН

Прошедшее в Генеральной Ассамблее ООН голосование по вопросу российской военной операции по демилитаризации Украины, несмотря на кажущийся успех США, с геополитической точки зрения стало для Вашингтона провалом.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» высказал российский политолог Евгений Сатановский, отмечая, что в ходе состоявшегося 2 марта голосования ведущие государства нового мира либо отказались вставать на сторону США и не стали голосовать, либо воздержались, что тоже теперь можно считать формой протеста.

«Когда вы анализируете, интересно не то, кого американцы изнасиловали, шантажировали, заманили, выкрутили руки, как израильтянам, которые никуда от них деться не могут и вынуждены были присоединиться к осуждению, – очень интересно, что, помимо 35 стран, воздержавшихся от голосования, 13 членов ООН вообще не участвовали в голосовании», — подчеркивает Сатановский.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

В число воздержавшихся от голосования стран, перечень которых эксперт назвал интереснейшим, вошли помимо Китая и Индии вошли и государства, формально являющиеся союзниками США – Пакистан, Ирак, Киргизия, Казахстан, а также африканские и латиноамериканские страны, в том числе совершенно прозападные, например, Сенегал.

И эти 35 воздержавшихся государств, вместе с теми 13, что не стали голосовать вообще, и пятью, которые проголосовали против американской резолюции (Россия, Белоруссия, Северная Корея, Сирия и Эритрея), свидетельствуют о том, что американский мир потерпел крах, уверен политолог.

«Список членов ООН, которые не участвовали в голосовании, включает почти все страны бывшего СССР, Эфиопию, Венесуэлу и Марокко. Выясняется, что на постсоветском пространстве против нас голосовали только Грузия, Молдавия и Прибалтика – это понятно. А вот все остальные, включая самых многовекторных и, казалось бы, серьезных игроков, постарались либо воздержаться, либо не участвовать в голосовании – еще одна очень любопытная форма протеста. Все это означает, что Pax Americana, американский мир рассыпается вдребезги», — заявил Сатановский.

ФБА «Экономика сегодня» /

Кроме того, эксперт прокомментировал и введенные против России масштабные санкции, отметив, что их жестокость и синхронность указывает на длительную и тщательную подготовку этих антироссийских ограничительных мер.

Соединенным Штатам Америки и их союзникам был нужен лишь формальный повод для того, чтобы нанести по России мощный экономический удар, и в качестве этого повода они использовали российскую операцию по спасению Донбасса на Украине, несмотря на то, что Москва сразу заявила, что не собирается оккупировать соседнюю страну, а намерена только провести денацификацию и демилитаризацию.