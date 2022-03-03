РФС подаст апелляцию в САS на решение УЕФА и ФИФА отстранить Россию от участия в турнирах

Российский футбольный союз (РФС) собирается подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (САS) на запрет ФИФА и УЕФА для России участвовать в международных соревнованиях.

Этим иском РФС требует вернуть в международный спорт всех россиян, а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено. Кроме того, Союз настаивает решить этот вопрос как можно скорее, чтобы обеспечить возможность участия сборных России в ближайших турнирах.

«В случае отказа ФИФА и УЕФА от подобной процедуры, будет выдвинуто требование на введение обеспечительных мер в виде приостановления решений ФИФА и УЕФА, а также соревнований, в которых российские команды должны были участвовать», — говориться заявлении организации.

РФС также отметил, что они никак не могли проявить свою позицию в этой ситуации, поскольку им не предоставили такой возможности, что нарушает право на защиту.