Отношение международных спортивных организаций к России является самой позорной страницей в истории мирового спорта, их лицемерие началось очень давно, заявила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день высшие спортивные чиновники перестали скрывать свою настоящую «заботу» о мире и спорте без допинга.

«Считаю, что более позорной страницы в истории мирового спорта не было никогда. Руководство многих международных спортивных организаций давно и под разными предлогами занимается совершенно неспортивными делами», — передает слова Кабаевой ТАСС.

Она напомнила, что спортивные чиновники не применяли таких санкций ни к одной стране, участвовавших в уничтожении сотен тысяч мирных жителей в Ираке, Югославии, Ливии и Сирии.

«Но спортивных чиновников очень разозлило, когда Россия решила защитить Донбасс и Луганск от нацистов», — резюмировала чемпионка ОИ-2004, обвинив чиновников в лицемерии.

Накануне Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских спортсменов до пекинских Игр. Глава МПК Эндрю Парсонс особо подчеркивал, что нужно отделять политику от спорта. При этом на следующий день МПК изменил свое решение на недопуск.

Напомним, президент России Владимир Путин на прошлой неделе объявил о начале специальной операции в связи с обострившейся ситуацией в Донбассе. Ее главная цель — защита мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик от украинских нацистов.