Китайцы оставили послание на антироссийском плакате, который появился на здании посольства Канады в КНР. Дипломаты решили поддержать Украину и выступить против действий РФ.

Диппредставительство обнародовало в социальных сетях снимок баннера, который вывесили на здании. Он выполнен в цветах украинского флага с иероглифами в поддержку страны на востоке Европы.

Местные жители не оценили акцию канадских дипломатов. Они красной краской написали на плакате нецензурную фразу «Пошла ты, НАТО». Большая часть жителей КНР не одобряют политику США и Евросоюза в условиях обострения ситуации на Украине. Граждане Китая в это же время поддерживают действия России, они даже присоединились к флешмобу с буквой Z.

Москва была вынуждена начать военную спецоперацию на Украине для помощи Донецкой и Луганской народным республикам. Это решение стало ответом на агрессию Киева в отношении Донбасса.