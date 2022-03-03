Второй раунд российско-украинских переговоров начался с рукопожатия сторон

Российско-украинские переговоры начались с того, что члены делегаций поприветствовали друг друга рукопожатием. Об этом свидетельствует соответствующее видео.

Переговоры делегаций из России и Украины стартовали в Беловежской Пуще на территории Белоруссии.

На кадрах, опубликованных в Сети, можно заметить, что руководитель партии «Слуга народа» на Украине Давид Арахмия уже второй раз явился на переговоры в кепке.

Ранее сообщалось, что украинская делегация прибыла на встречу с российской стороной. Группа отправилась на переговоры на вертолетах.