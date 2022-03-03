Вторая встреча российской и украинской делегаций началась в Брестской области

Москва и Киев начали второй раунд переговоров. Встреча проходит на территории белорусской Брестской области.

Переговоры стартовали на фоне проведения специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса. Отмечается, что ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.

Делегации прибыли на встречу в том же составе. Со стороны России выступают помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замминистра обороны Александр Фомин, депутат Госдумы Леонид Слуцкий и посол Борис Грызлов.

Украину представляют глава министерства обороны Алексей Резников, депутаты Рады Давид Арахамия с Рустемом Умеровым, замглавы МИД Николай Точицкий, советник офиса президента Михаил Подоляк и замглавы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Первый раунд переговоров России и Украины состоялся 28 февраля. Тогда стороны определили контуры для урегулирования ситуации и отправились на консультации в столицы.