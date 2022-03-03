Колташов объяснил, почему Запад будет терять позиции и деньги из-за санкций против РФ

Те санкции, которые западные страны вводят сейчас против России в ответ на ее военную спецоперацию по денацификации Украины, в перспективе грозят европейцам не только потерей репутации, но и колоссальными убытками.

Об этом в беседе с информационным порталом Baltnews заявил глава Центра политэкономических исследований Института нового общества, эксперт-экономист Василий Колташов, по словам которого американцы и европейцы, вводя масштабные санкции, по сути сами уходят с рынка, на который они уже не смогут вернуться с теми позициями, на которых они были до ухода.

«Я имею в виду и бренды, и западные машины, и оборудование, и многие товары, в том числе и фармацевтические», — объяснил эксперт.

По словам Колташова, в России начинается эпоха обширного импортозамещения, в ходе которого импортные товары из стран Запада замещаются не только аналогами из других стран Евразии, но и продукцией отечественных производителей, что для РФ имеет первостепенную важность. А западная экономика таким образом несет убытки.

На данный момент страны Запада пока сталкиваются с ростом товарных цен, и их санкционная политика против России этот рост усиливает.

«Запад ввел санкции против Банка России и арестовал его активы, что вообще является крайней дерзостью со стороны Запада и крайней глупостью со стороны Банка России. Команда во главе с Эльвирой Набиуллиной прозевала часть резервов в долларах и евро, оставив их врагу. Они не сбросили эти бумаги, не вывели эти деньги в Россию. Это нужно было сделать хотя бы в течение последних недель», — подчеркнул экономист.

ФБА «Экономика сегодня» /

А теперь, по его словам, Россия будет работать, не поддерживая финансовых отношений с Западом, ориентируясь в основном на заключенные ранее долгосрочные контракты, особенно в том, что касается продажи энергоресурсов.

При этом Россия со своей стороны не отказывается продавать западным потребителям то, что они хотят у нее приобрести, но сама постарается ничего у западных продавцов не покупать. И те страны Запада, кто имел в российской экономической системе какие-то позиции – франшизы, сервисы, программное обеспечение – они многое сейчас потеряют.

«Запад будет терять позиции и деньги. Я не знаю, как это будет происходить в правовом смысле, но хоть на данный момент для них это не катастрофично, то в среднесрочной и долгосрочной перспективе это породит массу проблем, справиться с которыми только путем переговоров с Россией они не смогут», — убежден Василий Колташов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Россия, отмечает эксперт, все больше разворачивается к национально ориентированной экономической политике, а Запад в это время остается наедине с дороговизной собственного производства, так как ни одна из западных стран, кроме Соединенных Штатов Америки, не имеет достаточно ресурсов, чтобы справиться с этой проблемой.

В заключение Василий Колташов высказал мнение, что наступает время радикальных перемен. Запад, выступив таким радикальным образом против России, потерял лицо и потерял доверие других стран во всем мире. Теперь все государства будут стараться избежать зависимости от западной финансовой системы, и таким образом влияние Запада уменьшится, подчеркнул эксперт.