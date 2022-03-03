Сенатор от Югры осудил Международный паралимпийский комитет за отстранение российских спортсменов

Член Совета Федерации РФ от Югры, президент следж-хоккейного клуба «Югра» Эдуард Исаков пристыдил главу Международного паралимпийского комитета (МПК) за двуличие.

Реагируя на отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в пекинской Паралимпиаде, Исаков отметил, что поражен двуличием президента МПК Эндрю Парсонса, заявившего одновременно, что «спорт и политика не должны смешиваться», а затем под давлением Запада резко изменил свое мнение. По мнению Исакова, трусливое и жалкое решение об отстранении паралимпийцев РФ навсегда останется несмываемым черным пятном на репутации Международного паралимпийского комитета и господина Парсонса, сообщают «Новости Югры».

Как отметил Исаков, наши парабиатлонисты, лыжники и многие другие спортсмены были главными претендентами на золотые медали, поэтому страны, проголосовавшие за их отстранение, убили двух зайцев, устранив конкурентов и выставив себя поборниками защиты мира и демократии. Исаков призвал Министерство спорта России, Национальный паралимпийский комитет сделать все возможное для проведения альтернативных игр на олимпийских объектах, так как нашим паралимпийцам очень нужна поддержка.