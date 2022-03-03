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Гендиректор «Дождя» Синдеева заявила о приостановке работы телеканала

Общество
/ Обновлено: 03 марта 2022 17:33
Гендиректор «Дождя» Синдеева заявила о приостановке работы телеканала

Генеральный директор телеканала «Дождь» (СМИ, признанное иностранным агентом в России) Наталья Синдеева заявила, что управляемое ею СМИ приостанавливает свою работу.

Такое заявление Синдеева сделала в эфире после последнего выпуска новостей. Напомним, что 1 марта Роскомнадзор по требованию Роскомнадзора заблокировал сайт телеканала «Дождь». Одновременно с этим был заблокирован сайт радио «Эхо Москвы» и отключена сама радиостанциия от эфира.

По словам представителей ведомства, претензии к телеканалу были связаны с «целенаправленным и систематическим размещением» на сайте «информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР». Блокировку сайтов обоих СМИ подтвердили в Роскомнадзоре.

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