Гендиректор «Дождя» Синдеева заявила о приостановке работы телеканала

Генеральный директор телеканала «Дождь» (СМИ, признанное иностранным агентом в России) Наталья Синдеева заявила, что управляемое ею СМИ приостанавливает свою работу.

Такое заявление Синдеева сделала в эфире после последнего выпуска новостей. Напомним, что 1 марта Роскомнадзор по требованию Роскомнадзора заблокировал сайт телеканала «Дождь». Одновременно с этим был заблокирован сайт радио «Эхо Москвы» и отключена сама радиостанциия от эфира.

По словам представителей ведомства, претензии к телеканалу были связаны с «целенаправленным и систематическим размещением» на сайте «информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР». Блокировку сайтов обоих СМИ подтвердили в Роскомнадзоре.