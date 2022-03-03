Глава Крыма стал донором крови для участников освободительной операции на Украине

Донором крови для российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине, стал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Политик сдал кровь для «воинов-освободителей, получивших ранения в ходе специальной военной операции». Вместе с Аксеновым донорами стали члены Совета министров Крыма. Глава Крыма пожелал всем раненым военнослужащим ВС РФ скорейшего выздоровления.

«Это жест доброй воли и проявление единства армии и народа. Будем и дальше поддерживать наших солдат и офицеров всем, чем только сможем. Мы доверяем нашему Лидеру и нашим Вооруженным Силам», — подчеркнул Аксенов.

Вынужденная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее цель — защитить население Донбасса. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва не собирается оккупировать украинскую территорию.