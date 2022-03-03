Политолог Кедми заявил о способности Шойгу избавить Россию от западных санкций

Единственный человек, который может повлиять на отмену западных санкций и спасти Россию, это министр обороны РФ Сергей Шойгу. К такому выводу пришел знаменитый израильский политолог Яков Кедми.

По его словам, страны Запада не собираются снимать с Москвы ограничения. Если иностранные партнеры хоть раз ввели санкции против России, то они останутся навечно. Западные представители пытаются надавить на Кремль при помощи рестрикций, поскольку боятся военного противостояния с РФ, передает DEITA.RU.

«Что они все говорят: Россию удушим, задавим, экономически будем бить. А вот военные действия — боятся. То есть единственное, что их останавливает — это Шойгу. Санкции может отменить только один человек — Шойгу. И Лавров, трансформируя работу Шойгу в политические соглашения», — считает Кедми.

Политолог добавил, что тезис о международной изоляции, о котором твердят на Западе, не стоит внимания Москвы. Также не стоит переоценивать значимость ООН и других похожих на нее организаций.

«Их решения не стоят бумаги, на которой они написаны», — констатировал эксперт.

Политолог Кедми ранее заявил, что Запад испугался приказа президента РФ Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим.