Россияне присылают благодарности за спецоперацию на Украине на горячую линию «СТОП НАЦИЗМ»

Огромное количество сообщений со словами поддержки в адрес российских военных, принимающих участие в спецоперации ВС РФ на Украине, приходит на горячую линию «СТОП НАЦИЗМ», которую запустили ФАН и Медиагруппа «Патриот».

Люди благодарят президента России Владимира Путина за то, что он не стал сомневаться и начал военную операцию, защитив Донецкую и Луганскую народные республики и оградив свою страну от установки ядерного оружия рядом с ее границами. Уроженец Одесской области, который стал гражданином РФ и почти четыре года живет в Воронеже, пишет, что ждет освобождения родного города от националистов.

«Полностью поддерживаю решение нашего президента Владимира Владимировича Путина! Жду-не дождусь, когда освободят Одессу, чтоб можно было поехать в гости к сестре и на могилки к родителям сходить», — написал мужчина.

На горячую линию «СТОП НАЦИЗМ» может обратиться каждый желающий поделиться мнением о ситуации на Украине и выразить слова поддержки жителям Донбасса, пишет ФАН.