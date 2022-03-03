Принудительное изъятие российской собственности на Украине одобрили в Раде

Верховная рада утвердила закон о национализации активов российских юридических и физических лиц в республике. Об этом говорится на сайте украинского парламента.

В Раде 3 марта состоялось пленарное заседание, по итогам которого были приняты 14 законов и одно постановление. В том числе был одобрен указ президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации в стране, а также поддержано ужесточение ответственности за преступления в условиях военного положения: вплоть до пожизненного за мародерство, диверсии и госизмену.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. Позднее, 24 февраля, РФ начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.